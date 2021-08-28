У Японії вивчають два випадки смерті людей після щеплення вакциною Moderna

Дистриб’ютор виявив забруднення у деяких флаконах з вакциною

Двоє осіб померли в Японії після щеплення Moderna. Препарат був із сумнівної партії вакцин, яку вивчають. Про це повідомляє Reuters.

Японські чиновники повідомляють про те, що з’ясовують причини смертей двох чоловіків у віці 30 років. Обидві людини померли у серпні, протягом кількох днів після отримання другої дози вакцини Moderna із сумнівної партії (вона вже вилучена з використання).

Японія зупинила використання 1,63 млн доз Moderna, що були доставлені у 863 центри вакцинації по всій країні, після того, як вітчизняний дистриб’ютор Takeda Pharmaceutical отримав повідомлення про виявлені забруднення у деяких флаконах цієї партії.

Японський суспільний мовник NHK з посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров’я Японії повідомив, що забруднювачем у цих флаконах з препаратом ймовірно є металеві частинки. Інші деталі поки невідомі.

Своєю чергою уряд країни та компанія Moderna заявили, що жодних проблем з безпекою чи ефективністю вказаних вакцин не виявлено, а зупинка використання – лише запобіжний захід.

Нагадаємо, станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 серпня, в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.