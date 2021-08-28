За минулу добу в Україні виявлено 2082 випадки зараження коронавірусом
Минулої доби в Україні шпиталізовано 708 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 708 осіб;
- летальних випадків – 54;
- одужало – 1025 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27605 осіб,
- методом ІФА – 8272 особи,
- експрес-тестами – 22258 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2282285 осіб;
- одужало – 2205707 осіб;
- летальних випадків – 53686;
- проведено ПЛР-тестувань – 11931126.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Донецькій (157) областях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 2032 випадки зараження коронавірусом. Востаннє понад дві тисяч нових випадків коронавірусу було зафіксовано 4 червня – тоді виявили 2266 заражень за добу.
Також за добу 1253 пацієнти одужали, а померли від ускладнень – 66. З підозрою чи підтвердженою коронавірусною хворобою госпіталізували 838 людини.