За минулу добу в Україні виявлено 2082 випадки зараження коронавірусом

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 708 осіб;

летальних випадків – 54;

одужало – 1025 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27605 осіб,

методом ІФА – 8272 особи,

експрес-тестами – 22258 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2282285 осіб;

одужало – 2205707 осіб;

летальних випадків – 53686;

проведено ПЛР-тестувань – 11931126.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Донецькій (157) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 2032 випадки зараження коронавірусом. Востаннє понад дві тисяч нових випадків коронавірусу було зафіксовано 4 червня – тоді виявили 2266 заражень за добу.

Також за добу 1253 пацієнти одужали, а померли від ускладнень – 66. З підозрою чи підтвердженою коронавірусною хворобою госпіталізували 838 людини.