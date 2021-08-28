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    За минулу добу в Україні виявлено 2082 випадки зараження коронавірусом

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    Минулої доби в Україні шпиталізовано 708 осіб - За минулу добу в Україні виявлено 2082 випадки зараження коронавірусом

    Минулої доби в Україні шпиталізовано 708 осіб

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 708 осіб;
    • летальних випадків – 54;
    • одужало – 1025 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 27605 осіб,
    • методом ІФА – 8272 особи,
    • експрес-тестами – 22258 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2282285 осіб;
    • одужало – 2205707 осіб;
    • летальних випадків – 53686;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11931126.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Донецькій (157) областях.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 2032 випадки зараження коронавірусом. Востаннє понад дві тисяч нових випадків коронавірусу було зафіксовано 4 червня – тоді виявили 2266 заражень за добу.

    Також за добу 1253 пацієнти одужали, а померли від ускладнень – 66. З підозрою чи підтвердженою коронавірусною хворобою госпіталізували 838 людини.

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    Теги: українці хвороби епідемія коронавірус
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    За минулу добу в Україні виявлено 2082 випадки зараження коронавірусом