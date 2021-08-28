  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Україна посіла п’яте місце в Європі за добовою смертністю від Covid

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З початку пандемії у світі підтверджено 4498974 смерті від Covid-19 - Україна посіла п’яте місце в Європі за добовою смертністю від Covid

    З початку пандемії у світі підтверджено 4498974 смерті від Covid-19

    Фото з відкритих джерел

    В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція

    За добу 26 серпня у світі діагностували понад 711 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. За добовою смертністю Україна знаходиться на п’ятому місці в Європі.

    Про це свідчать дані сайту Worldometers.

    Зокрема, у США зафіксували понад 190 тисяч, в Індії – понад 46 тисячу, у Британії – понад 38 тисяч нових інфікувань.

    Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Японія.

    Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

    В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Іспанія, Британія, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.

    6038730-00

    За весь час пандемії вилікувались від недуги 193195990 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

    З початку пандемії підтверджено 4498974 смерті від Covid-19.

    Нагадаємо, станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.

    Теги: Європа Україна хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна посіла п’яте місце в Європі за добовою смертністю від Covid