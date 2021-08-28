Україна посіла п’яте місце в Європі за добовою смертністю від Covid

З початку пандемії у світі підтверджено 4498974 смерті від Covid-19

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція

За добу 26 серпня у світі діагностували понад 711 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. За добовою смертністю Україна знаходиться на п’ятому місці в Європі.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Зокрема, у США зафіксували понад 190 тисяч, в Індії – понад 46 тисячу, у Британії – понад 38 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Японія.

Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Іспанія, Британія, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 193195990 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4498974 смерті від Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.