У Каліфорнії внаслідок стрілянини біля школи загинув підліток
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Фото: @Carlos_Saucedo
Стрілянина сталася в результаті конфлікту між двома групами підлітків
У штаті Каліфорнія в США невідомі влаштували стрілянину біля школи, унаслідок якої загинув 16-річний підліток. Про це повідомляє The New York Post.
Ще один постраждалий, 18-річний, госпіталізований. Його стан оцінюють як критичний.
За даними поліції, двоє підозрюваних втекли з місця події, однак згодом їх затримали. За попередніми даними, стрілянина сталася в результаті конфлікту між двома групами підлітків.
Ніхто з учнів, які перебували всередині, не постраждав. Поліція продовжує розслідування.
Джерело: Громадське