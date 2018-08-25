У Каліфорнії внаслідок стрілянини біля школи загинув підліток



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Фото: @Carlos_Saucedo

Стрілянина сталася в результаті конфлікту між двома групами підлітків

У штаті Каліфорнія в США невідомі влаштували стрілянину біля школи, унаслідок якої загинув 16-річний підліток. Про це повідомляє The New York Post.

Ще один постраждалий, 18-річний, госпіталізований. Його стан оцінюють як критичний.

За даними поліції, двоє підозрюваних втекли з місця події, однак згодом їх затримали. За попередніми даними, стрілянина сталася в результаті конфлікту між двома групами підлітків.

Ніхто з учнів, які перебували всередині, не постраждав. Поліція продовжує розслідування.

Джерело: Громадське