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    У світі

    У Каліфорнії внаслідок стрілянини біля школи загинув підліток

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    У Каліфорнії внаслідок стрілянини біля школи загинув підліток
    Фото: @Carlos_Saucedo

    Стрілянина сталася в результаті конфлікту між двома групами підлітків

    У штаті Каліфорнія в США невідомі влаштували стрілянину біля школи, унаслідок якої загинув 16-річний підліток. Про це повідомляє The New York Post.

    Ще один постраждалий, 18-річний, госпіталізований. Його стан оцінюють як критичний.

    За даними поліції, двоє підозрюваних втекли з місця події, однак згодом їх затримали. За попередніми даними, стрілянина сталася в результаті конфлікту між двома групами підлітків.

    Ніхто з учнів, які перебували всередині, не постраждав. Поліція продовжує розслідування.

    Джерело: Громадське

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