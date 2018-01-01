У Канаді переконані, що США вийдуть із угоди НАФТА

Біржа США може впасти на 5%

Два джерела в уряді Канади повідомили про те, що вони переконані, що Дональд Трамп в кінцевому рахунку виведе США із угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА). Про це вони сказали інформаційному агентству Reuters. Дана новина з’явилася на фоні того, що представники трьох країн включно із Мексикою проведуть наступний раунд



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Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році

Біржа США може впасти на 5%

Два джерела в уряді Канади повідомили про те, що вони переконані, що Дональд Трамп в кінцевому рахунку виведе США із угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА). Про це вони сказали інформаційному агентству Reuters.

Дана новина з’явилася на фоні того, що представники трьох країн включно із Мексикою проведуть наступний раунд переговорів щодо спроб модернізувати угоду 23-28 лютого в Монреалі.

Наслідком появи таких повідомлень стало те, що канадський долар по відношенню до американського долара опустився до найнижчого показника із початку 2018 року.

При цьому, як стверджують джерела в канадському уряді, керівництво країни готується до різних варіантів розвитку подій. Хоча канадська сторона не виключає, що погрози вийти із угоди є лише переговорною тактикою адміністрації Трампа.

Із іншого боку джерело Reuters в Білому Домі повідомило, що Трамп заявляє про бажання вийти із угоди НАФТА. Причиною цьому є відсутність значного прогресу по модернізації угоди відповідно до американського бачення. Мова йде про запровадження правил щодо визначення походження товару, що дасть можливість встановлювати мінімальну частку США у створенні автомобілів. Окрім того, Вашингтон цікавить можливість запровадження положення щодо припинення дії угоди, якщо її не будуть оновлювати кожні п’ять років. Американську сторону також цікавить і скасування механізму врегулювання суперечок відповідно до розділу 19.

Американський бізнес вважає, що вихід США із угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі нівелює позитивний ефект від податкової реформи і дерегуляції, яку проводить адміністрація Трампа. За оцінками, американська біржа впаде щонайменше на 5%, а серед найбільших жертв виходу із НАФТА буде компанія General Motors, яка має 14 заводів в Мексиці.

Як відомо, Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. Вона досі є найбільшою в світі регіональною зоною вільної торгівлі, з населенням в 478 млн чоловік і сукупним ВВП у розмірі 20,7 трлн дол. США, тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа.