У Канаді помилково оповістили людей про надзвичайну ситуацію на АЕС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повідомлення про надзвичайну ситуацію отримали жителі провінції Онтаріо

Менш ніж через годину влада повідомила, що повідомлення розіслали випадково і немає ніякої небезпеки

Жителі провінції Онтаріо в Канаді отримали повідомлення про надзвичайну ситуацію на атомній електростанції, але пізніше місцева влада назвала це повідомлення помилкою.

Про це повідомляє Reuters.

Менш ніж через годину влада повідомила, що повідомлення розіслали випадково і немає ніякої небезпеки для громадськості або навколишнього середовища.

Атомна електростанція розташована на березі озера Онтаріо, приблизно за 50 км на схід від Торонто.

«Як і багато хто з вас, я був дуже занепокоєний тим, що отримав це надзвичайне повідомлення сьогодні вранці. Мені легше, що це не була надзвичайна ситуація, але я засмучений, що сталася така помилка», — заявив мер Пікерінга Дейв Райан.

До слова, 7 січня На Рівненській АЕС на 45 днів відключено один з енергоблоків.