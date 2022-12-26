Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Канаді зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами

glavcom.ua
У Канаді зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами
США та Канаду накрив сніговий шторм
фото з відкритих джерел

Через негоду в Канаді суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня

На півдні Канади через негоду зійшов з рейок вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни. Про це повідомляє CBС.

«Через сходження з рейок потяга CN, що трапилося в суботу, VIA Rail змушена скасувати усі потяги між Торонто й Оттавою та Торонто й Монреалем, заплановані на 25 грудня», – йдеться у повідомленні на сторінці VIA Rail у мережі Twitter.

Як відомо, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

Сотні людей були змушені провести до 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Досі понад 100 тисяч користувачів у провінціях Квебек та Онтаріо залишаються без електроенергії. Рух ключовими автомагістралями поволі поновлюється.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки через шторм, який вирує вже декілька днів, загинули десятки людей.

24 грудня повідомлялося, що у Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Разом з тим у США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.

Теги: Канада негода залізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість жертв буревію в США сягнула 23
У США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей
Вчора, 07:37
Сполучені Штати скувала негода
У США вирує негода. Без світла залишилися понад мільйон будинків (відео)
24 грудня, 05:55
Британію накрила негода (фото)
Британію накрила негода (фото)
12 грудня, 10:40

Соціум

Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі
Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі
У Канаді зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами
У Канаді зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами
Вибухи на аеродромі в Енгельсі: є загиблі, але влада все заперечує (відео)
Вибухи на аеродромі в Енгельсі: є загиблі, але влада все заперечує (відео)
На заході Австрії зійшла лавина: під завалами шукають лижників
На заході Австрії зійшла лавина: під завалами шукають лижників
У Сербії декілька вагонів з аміаком перекинулися на залізниці (відео)
У Сербії декілька вагонів з аміаком перекинулися на залізниці (відео)
Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска
Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
У Києві пролунали вибухи
94K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
21K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
20K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
15K
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
11K
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога

Новини

У Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 08:09
У Горлівці загарбники змушують медиків здавати кров для поранених окупантів
Сьогодні, 07:58
На Луганщині окупанти зазнають серйозних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Україну накриє мряка та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:30
26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 00:05
Це питання часу: Кулеба запевнив, що ЗСУ отримають усю необхідну зброю
Вчора, 21:06

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту