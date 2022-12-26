У Канаді зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами

Через негоду в Канаді суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня

На півдні Канади через негоду зійшов з рейок вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни. Про це повідомляє CBС.

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«Через сходження з рейок потяга CN, що трапилося в суботу, VIA Rail змушена скасувати усі потяги між Торонто й Оттавою та Торонто й Монреалем, заплановані на 25 грудня», – йдеться у повідомленні на сторінці VIA Rail у мережі Twitter.

Як відомо, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

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Сотні людей були змушені провести до 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Досі понад 100 тисяч користувачів у провінціях Квебек та Онтаріо залишаються без електроенергії. Рух ключовими автомагістралями поволі поновлюється.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки через шторм, який вирує вже декілька днів, загинули десятки людей.

24 грудня повідомлялося, що у Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Разом з тим у США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.