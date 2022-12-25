У США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей

Буревій у США спричинив безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі та затримок авіарейсів

У Сполучених Штатах Америки через шторм, який вирує вже декілька днів, загинули щонайменще 23 людини. Про це повідомляє NBC.

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Раніше загибель людей була зафіксована у штатах Вісконсин, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Міссурі, Мічиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома та Теннессі.

Нові випадки смертельні зафіксовані у штатах Мічиган, Нью-Йорк та Колорадо. Так, у невеликому місті Бат (Мічиган) 82-річна жінка померла від обмороження, яке отримала на вулиці. Влада штатів Нью-Йорк і Колорадо повідомила про кілька смертей, пов'язаних з погодою та впливом навколишнього середовища.

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Різке зниження температури, снігопади, сильний вітер, ожеледиця спричинили безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі, затримок авіарейсів.

Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що у Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Разом з тим у США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.