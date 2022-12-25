Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей

Альона Боженко
glavcom.ua
У США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей
Кількість жертв буревію в США сягнула 23
фото ілюстративне

Буревій у США спричинив безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі та затримок авіарейсів

У Сполучених Штатах Америки через шторм, який вирує вже декілька днів, загинули щонайменще 23 людини. Про це повідомляє NBC.

Раніше загибель людей була зафіксована у штатах Вісконсин, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Міссурі, Мічиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома та Теннессі.

Нові випадки смертельні зафіксовані у штатах Мічиган, Нью-Йорк та Колорадо. Так, у невеликому місті Бат (Мічиган) 82-річна жінка померла від обмороження, яке отримала на вулиці. Влада штатів Нью-Йорк і Колорадо повідомила про кілька смертей, пов'язаних з погодою та впливом навколишнього середовища.

Різке зниження температури, снігопади, сильний вітер, ожеледиця спричинили безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі, затримок авіарейсів.

Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що у Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Разом з тим у США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.

Теги: США жінка шторм вітер негода буревій влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анкара оговтується від негоди, рятувальники шукають постраждалих
У столиці Туреччини пронісся буревій: є жертви (фото, відео)
12 червня, 01:59
Британію накрила негода (фото)
Британію накрила негода (фото)
12 грудня, 10:40
Сполучені Штати скувала негода
У США вирує негода. Без світла залишилися понад мільйон будинків (відео)
Вчора, 05:55

Соціум

У США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей
У США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей
Таліби запровадили нові обмеження для афганських жінок
Таліби запровадили нові обмеження для афганських жінок
У Єгипті під час матчу обрушилася трибуна з уболівальниками. Постраждали 27 людей (відео)
У Єгипті під час матчу обрушилася трибуна з уболівальниками. Постраждали 27 людей (відео)
Помер соліст гурту Faithless Максі Джаз
Помер соліст гурту Faithless Максі Джаз
У Мурманську загорілася база постачання (фото)
У Мурманську загорілася база постачання (фото)
У Росії помер голова компанії з виробництва носіїв для «Калібрів»
У Росії помер голова компанії з виробництва носіїв для «Калібрів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
The Mirror: «Стерв'ятники» навколо Путіна намагаються захопити владу
15K
Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут
13K
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
11K
Секрет Лукашенка. Чому Білорусь не вступає у війну?
9613
Опубліковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради
8982
Новий логотип Міністерства освіти збурив соцмережі

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту