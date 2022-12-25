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Видобуток газу у США впав до десятирічного мінімуму: у чому причина

Альона Боженко
glavcom.ua
Видобуток газу у США впав до десятирічного мінімуму: у чому причина
У США буревій призвів до рекордного спаду видобутку газу
фото ілюстративне

Через заледеніння труб видобуток газу 23 грудня знизився на 2,8 млн кубометрів

У США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років. Про це повідомляє Bloomberg.

Обсяг видобутку скоротився приблизно на 10% (2,8 млн кубометрів) до попереднього дня через зледеніння труб на тлі зниження температури нижче нуля в основних регіонах, що видобувають. Внутрішній попит на газ виріс до максимуму з початку 2019 року.

Компанія Duke Energy попросила клієнтів у штатах Кентуккі та Огайо звести до мінімуму споживання електроенергії через брак потужностей.

У США цього тижня прийшло різке похолодання, сильні пориви вітру та снігопади. У багатьох штатах температура знизилася до близьких до рекордів значень. У Техасі оголошено режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Без світла і досі залишаються близько 1 млн абонентів.

Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що у Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Теги: США газ вітер буревій влада

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