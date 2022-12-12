Британію накрила негода (фото)

Через негоду у Великій Британії затримується низка поїздів та скасовано авіарейси

Велику Британію вчора та сьогодні засипає снігом. Через негоду по всій країні закрилися аеропорти, спостерігаються перебої на дорогах та залізниці. Про це повідомляє ВВС.

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Зокрема, в аеропорту «Хітроу» лише у неділю скасували понад 50 рейсів через спричинені погодою обмеження. Пасажирів попередили, що проблеми очікуються і в понеділок.

Аеропорт «Станстед» оголосив про повне призупинення роботи – злітно-посадкова смуга стала надто небезпечною для використання. Скасовуються та відкладаються рейси також в аеропорту «Гатвік».

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Крім того, через негоду затримується низка потягів. Британців попередили про можливі затримки або скасування залізничного сполучення.

За прогнозами синоптиків, негода діятиме майже по всій Британії.

Тим часом снігом засипає і українську столицію. Сніг прибирають понад три тисячі комунальників.