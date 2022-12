У США вирує негода. Без світла залишилися понад мільйон будинків (відео)

Кілька автомагістралей на заході штату Нью-Йорк закриті

У Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. Про це повідомляє The New York Times.

Через негоду мільйони людей мусили відмовитися від подорожей на різдвяні свята. Загалом станом на вечір п'ятниці скасовано понад 11 тис. авіарейсів.

За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Must See: A popular golf dome on Wehrle Drive was ripped apart Friday as near-hurricane force winds and blizzard conditions battered Western New York. The Clarence Town Supervisor said no injuries were reported. Full story: https://t.co/Y2atU3CMVf pic.twitter.com/gIFuBgA3s7 — News 4 Buffalo (@news4buffalo) December 23, 2022

Every single picture and video of the blizzard is worse than the last one and somehow not a single one is doing justice to how ridiculous it is out there pic.twitter.com/gjrjvu5FQt — Nick Veronica (@NickVeronica) December 24, 2022

Водіям наказано прибрати автомобілі зі шляхів. Тим, хто застряг у дорозі, військові доставляють теплі ковдри. Кілька автомагістралей на заході штату Нью-Йорк закриті. У Нью-Джерсі та інших штатах далі на південь повені призвели до збоїв у роботі транспорту.

Timelapse of the Mackinac Bridge Friday (Dec 23, 2022). Lots of snow and by midday Blizzard conditions at the bridge. @natwxdesk @upnorthlive pic.twitter.com/Zq8o6neVJC — Joe Charlevoix (@joecharlevoix) December 24, 2022

Як зазначається, загалом знеструмлено понад 1,4 млн будинків і підприємств по всій країні, Найбільше постраждали мешканці штатів Північна Кароліна, Мен, Нью-Йорк і Вірджинія. Також про значні перебої в електропостачанні також повідомляють з провінції Квебек у сусідній Канаді.

Нагадаємо, 12 грудня Велику Британію засипало снігом. Через негоду по всій країні закрилися аеропорти, спостерігаються перебої на дорогах та залізниці.