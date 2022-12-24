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У США вирує негода. Без світла залишилися понад мільйон будинків (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У США вирує негода. Без світла залишилися понад мільйон будинків (відео)
Сполучені Штати скувала негода
скріншот

Кілька автомагістралей на заході штату Нью-Йорк закриті

У Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. Про це повідомляє The New York Times.

Через негоду мільйони людей мусили відмовитися від подорожей на різдвяні свята. Загалом станом на вечір п'ятниці скасовано понад 11 тис. авіарейсів.

За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Водіям наказано прибрати автомобілі зі шляхів. Тим, хто застряг у дорозі, військові доставляють теплі ковдри. Кілька автомагістралей на заході штату Нью-Йорк закриті. У Нью-Джерсі та інших штатах далі на південь повені призвели до збоїв у роботі транспорту.

Як зазначається, загалом знеструмлено понад 1,4 млн будинків і підприємств по всій країні, Найбільше постраждали мешканці штатів Північна Кароліна, Мен, Нью-Йорк і Вірджинія. Також про значні перебої в електропостачанні також повідомляють з провінції Квебек у сусідній Канаді.

Нагадаємо, 12 грудня Велику Британію засипало снігом. Через негоду по всій країні закрилися аеропорти, спостерігаються перебої на дорогах та залізниці. 

Теги: США місцева влада вітер негода буревій влада відео

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