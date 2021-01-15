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    У світі

    У Каталонії відклали парламентські вибори через коронавірус

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    У Каталонії відклали парламентські вибори через коронавірус - У Каталонії відклали парламентські вибори через коронавірус
    У Каталонії відклали парламентські вибори через коронавірус

    Спочатку вибори повинні були відбутися 14 лютого, але через важку ситуації із захворюваністю коронавірусом перенесли процедуру

    Влада іспанської Каталонії вирішили відкласти вибори до парламент. Тепер вони відбутися 30 травня.

    Про це повідомляє Reuters.

    Спочатку вибори повинні були відбутися 14 лютого, але через важку ситуації із захворюваністю коронавірусом влади автономного регіону вирішили не ризикувати і перенесли процедуру.

    На найближчих виборах партії, що виступають за незалежність Каталонії, розраховують набрати більшість місць у парламент.

    Це буде непросто, згідно з соціологічними опитуваннями.

    Каталонія стала однією з найбільш постраждалих регіонів Іспанії від коронавірусу. Там за час пандемії зафіксували понад 400 тисяч випадків зараження і майже 9 тисяч смертей від Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що іспанських регіонах Каталонія та Валенсія посилять карантин. 

    Теги: вибори незалежність Іспанія карантин влада парламент коронавірус
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