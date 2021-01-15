«Нам готують російську газову камеру». Колишній прем'єр розсекретив плани уряду

Арсеній Яценюк наголосив, що Україна ледве протягом останніх п'яти років злізли з російської газової залежності

Влада тестує ситуацію, як поведуть себе Україна, українці і політичний істеблішмент, якщо закинути ідею про повернення до російського газу, – Арсеній Яценюк

Йде велика комбінація, в рамках якої розглядається питання геополітичного відновлення впливу Росії над Україною. Спроби постачати газ з Росії Україні ─ елемент цієї геополітичної гри. Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк в інтерв’ю Радіо НВ 15 січня.

Арсеній Яценюк наголосив, що зараз влада намагається запустити газ із РФ на територію України: «Вони знову хочуть посадити Україну в російську газову камеру».

Він назвав тезу про так звані незалежні компанії РФ, які можуть постачати газ на територію України, «вищого ступеню брехнею»: «Які є незалежні енергетичні компанії в Російській Федерації? Всі ці компанії прямо чи опосередковано під контролем Кремля».

Окрім того, наголосив Арсеній Яценюк, експорт газу з Російської Федерації регулюється законодавчо: «Виключно «Газпром» може дати зелене світло або не дати зелене світло конкретній компанії поставляти газ».

«Ми ледве протягом останніх п'яти років злізли з російської газової залежності, щоб українці не залежали від того, закрив Путін вентиль на газогоні чи не закрив. Вони нас знову туди тягнуть», - підкреслив лідер НФ.

«Вважаю, що зараз сьогоднішня влада тестує ситуацію, як поведуть себе Україна, українці і політичний істеблішмент, якщо закинути ідею, щоб повернутися до російського газу, а точніше, знову повернутися під російський вплив», ─ наголосив Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що головне питання ─ не до виконавців цих кроків, а до тих, хто їх призначає, ─ важать позиція президента, парламентської більшості, уряду.

Він зазначив, що водночас після неконституційних дострокових парламентських виборів, дозволених нинішнім продажним Конституційним судом, країна фактично перетворилася з парламентсько-президентської на класичну президентську республіку: «Тому і питання зовнішньої політики, і питання внутрішньої політики, і питання, які відносяться до компетенції уряду чи парламенту, сьогодні сконцентровані тільки в одному кабінеті – і це кабінет президента України».

«Тому те, що говорять дрібні чиновники – нецікаво. Важливо, яку позицію займає президент. Якщо президент займає позицію ринкової, конкурентної економіки, яка створює робочі місця і захищає тих, хто потребує допомоги, а не субсидує багатих за рахунок бідних, тоді рішення, які приймає сьогоднішній уряд: і введення державного регулювання і відновлення постачання електроенергії чи газу чи то з Білорусі, чи то з Росії ─ є неприпустимими. Тому що це антиукраїнські і антидержавні рішення», ─ наголосив Арсеній Яценюк.