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    Велика Британія повністю закриває кордони для іноземців

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    Кожен, хто летить в країну з-за кордону (британські громадяни — ред.), повинен буде показати довідку про негативний тест на коронавірус, зроблений напередодні поїздки
    Скрін з фото Reuters

    Кордони будуть закриті для іноземців щонайменше до 15 лютого

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив сьогодні, 15 січня, про закриття кордонів для іноземців з понеділка, 18 січня. Про це він сказав на пресконференції у Лондоні,   пишуть британські ЗМІ, зокрема BBC.

    За словами Джонсона, Велика Британія має закрити всі туристичні коридори з понеділка, щоб «захистити від ризику ще невстановлених нових штамів Covid».

    Прем’єр-міністр сказав, що кожен, хто летить в країну з-за кордону (британські громадяни – ред.), повинен буде показати довідку про негативний тест на коронавірус, зроблений напередодні поїздки.

    Також окремо заборонено сполучення з Португалією та Південною Америкою, де поширився новий штам захворювання з Бразилії.

    Борис Джонсон заявив, що нові правила діятимуть щонайменше до 15 лютого.

    Чиновники з області медицини, які також виступили на брифінгу, повідомили, що смертність зростатиме, оскільки у лікарнях перебуває більше людей, ніж будь-коли до цього.

    Також британський уряд зазначив, що вже понад 3,2 млн мешканців країни вакцинувалися від Covid-19.

    Згідно зі статистикою уряду Сполученого Королівства, у країні 3 316 019 випадків хвороби, 55 761 з них – за добу, від хвороби загинула 87 291 людина.

    За статисткою ВООЗ, у Британії 3 211 580 випадків хвороби, 84 767 осіб – загинули.

    Як повідомлялося, від коронавірусу в світі померли вже 2 млн людей.

    Теги: ЗМІ Велика Британія хвороби уряд Борис Джонсон ВООЗ коронавірус
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