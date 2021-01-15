Уряд Нідерландів подав у відставку всього за два місяці до парламентських виборів

Марк Рютте запропонував королю відставку свого третього кабінету всього за два місяці до парламентських виборів

Кабінет міністрів подав у відставку через помилкове звинувачення сімей з дітьми у шахрайстві

Уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте сьогодні, 15 січня, подав у відставку через помилкове звинувачення з боку податкового органу тисяч сімей у шахрайстві з дитячими виплатами. Про це повідомляє NOS.

З 2012 року близько 10 тисяч працюючих сімей були помилково притягнуті до відповідальності в судах за шахрайство. Їм наказали повернути виплати на утримання дітей і відмовили в праві на подачу апеляції. Все це відбувалося протягом декількох років.

Деякі сім'ї через це були близькі до банкрутства або змушені переїхати через несправедливі позови на десятки тисяч євро. Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповнених довідок або відсутності на них підписів.

Після з'ясування ситуації 20 сімей подали до суду на уряд Нідерландів, звинувативши його в халатності, а деяких чиновників, депутатів і суддів ще й у небажанні прийти на допомогу співвітчизникам, які опинилися в скрутному становищі.

Незважаючи на те, що кабінет міністрів приніс офіційні вибачення та розпорядився виділити потерпілим понад 500 млн євро (кожна сім'я отримала до 30 тисяч євро), скандал зам'яти не вдалося.

У грудні 2020 року був опублікований парламентський звіт, у якому вказується, що податковими органами Нідерландів були порушені основоположні принципи верховенства закону, і розслідування шахрайства щодо сімей почалися через адміністративну помилку.

Зазначається, що Рютте запропонував королю відставку свого третього кабінету всього за два місяці до парламентських виборів.

«Відставка уряду була неминучою на тлі скандалу з дитячими виплатами в Нідерландах з 2013 по 2019 рік і сьогодні уряд нарешті зробив рішучий крок», ─ йдеться у повідомленні.

Раніше Рютте заявляв, що виступає проти розпуску коаліції, стверджуючи, що Нідерландам потрібна стабільність під час пандемії. Однак інші партії заявили, що вважають неминучими політичні наслідки після парламентського звіту, який спричинив скандал.

Марк Рютте очолював уряд Нідерландів з 2010 року. З 2006 року він є лідером правоцентристської Народної партії за свободу і демократію.

Міністри його уряду залишатимуться виконувачами обов'язків доти, доки не буде сформована нова коаліція.

У березні у Нідерландах повинні відбутися загальні вибори. Рютте та його партія лідирують в опитуваннях.