У Каталонії зіткнулися два поїзди: є жертви (відео)

У Іспанії внаслідок зіткнення двох потягів загинув машиніст одного із них

Вантажний поїзд зійшов з рейок і врізався у пасажирський

У іспанській автономній спільноті Каталонія сталася катастрофі на залізниці, біля станції Сан-Бой-да-Любрагат. За попередніми даними, є жертви. Про це пише La Vanguardia.

Причиною катастрофи стало сходження вантажного потягу з рейок. Аварія сталася на повороті залізничного шляху, під автомобільним мостом. Сам міст не закривали, автомобільний рух на ньому продовжився попри інцидент.

Зійшовши з рейок, вантажний потяг врізався у пасажирський, який відходив від залізничної станції. Внаслідок удару третього вантажного вагону на місці події загинув машиніст пасажирського потягу.

Постраждали, за неофіційними даними, 85 осіб. Дев’ять із них у важкому стані доправили до місцевих лікарень. Віце-президент женералітету (уряду) Каталонії Жорді Пуїньєро запевнив, що життя усіх постраждалих в залізничній катастрофі у безпеці.

Нагадаємо, що кілька днів тому залізнична катастрофа трапилася у іншій країні Євросоюзу. В окрузі Медлінг у Нижній Австрії з рейок зійшов пасажирський потяг.

Внаслідок катастрофи тоді загинуло дві людини, близько 20 постраждало.