Чергова залізнична аварія в Єгипті: постраждало близько ста чоловік

Чотири вагони зійшли з рейок на півночі Єгипту

Для вияснення причин аварії затриманий машиніст та вісім залізничних чиновників

Чотири вагони поїзда зійшли з рейок в неділю біля міста Тух в Кальюбії на півночі Єгипту. Про це з посиланням на національне управління залізниць Єгипту повідомляє УНН з посиланням на видання Ahram.

За даними влади, чотири вагони поїзда зійшли з рейок на в'їзді на станцію Сандахур недалеко від міста Тух о 13:45 за місцевим часом.

Управління залізниць заявило, що наразі розслідує аварію, щоб визначити її причину. Машиніст поїзда і його помічник, а також вісім інших посадових осіб були затримані силами безпеки в очікуванні розслідування. Прокуратура також повідомила, що приступила до розслідування події.

Міністерство охорони здоров'я Єгипту заявило, що, за повідомленнями, поранення отримали щонайменше 97 осіб. Про летальні випадки не повідомлялося.

Міністерство оголосило, що направило 58 карет швидкої допомоги для доставки поранених в три лікарні в цьому районі.

Залізничні аварії у Єгипті стаються майже щотижня. Це викликано сильною зношеністю рухомого складу і застарілими системами контролю за рухом поїздів. Зокрема 26 березня в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали.

Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила про звільнення за службове недбальство шести працівників Придніпровської залізниці.