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    Залізнична катастрофа на Тайвані: загинули 36 людей (відео)

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    Потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок під час прямування через тунель - Залізнична катастрофа на Тайвані: загинули 36 людей (відео)
    Потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок під час прямування через тунель
    Фото: Facebook

    У поїзді перебувало близько 350 осіб

    Сьогодні, 2 квітня, на Тайвані поїзд зійшов з рейок у тунелі після того, як врізався у вантажівку.

    Іноземні агенції повідомляють про 36 загиблих.

    За попередніми даними, на рейки скотилася вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. В результаті потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок під час прямування через тунель.

    За даними залізничної поліції Тайваню, близько 72 осіб отримали поранення. Повідомляється, що в поїзді перебувало близько 350 осіб.

    Місцева влада повідомила, що рятувальники намагаються дістатися до чотирьох вагонів всередині тунелю, які були «сильно пошкоджені».

    Нещасний випадок стався на початку довгих вихідних, присвячених традиційному Дню прибирання гробниць.

    Нагадаємо, 26 березня в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. Кілька пасажирських вагонів перекинулися в центральній провінції Сохаг, приблизно в 460 км на південь від столиці країни Каїра.

    Зіткнення двох поїздів в Єгипті сталося після того, як невідомі смикнули стоп-кран в одному з них.

    В результаті загинули 18 людей, серед загиблих українців немає.

    До слова, сьогодні під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео).

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    Теги: катастрофа потяг залізниця Тайвань
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