Залізнична катастрофа на Тайвані: загинули 36 людей (відео)

Потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок під час прямування через тунель

Потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок під час прямування через тунель

У поїзді перебувало близько 350 осіб

Сьогодні, 2 квітня, на Тайвані поїзд зійшов з рейок у тунелі після того, як врізався у вантажівку.

Іноземні агенції повідомляють про 36 загиблих.

#BREAKING 36 suspected dead in Taiwan train derailment: railway police pic.twitter.com/ldtelZSvPk — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2021

За попередніми даними, на рейки скотилася вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. В результаті потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок під час прямування через тунель.

За даними залізничної поліції Тайваню, близько 72 осіб отримали поранення. Повідомляється, що в поїзді перебувало близько 350 осіб.

Місцева влада повідомила, що рятувальники намагаються дістатися до чотирьох вагонів всередині тунелю, які були «сильно пошкоджені».

Нещасний випадок стався на початку довгих вихідних, присвячених традиційному Дню прибирання гробниць.

Нагадаємо, 26 березня в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. Кілька пасажирських вагонів перекинулися в центральній провінції Сохаг, приблизно в 460 км на південь від столиці країни Каїра.

Зіткнення двох поїздів в Єгипті сталося після того, як невідомі смикнули стоп-кран в одному з них.

В результаті загинули 18 людей, серед загиблих українців немає.

До слова, сьогодні під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео).