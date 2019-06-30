У Кім Чен Ина вже погодились на пропозицію Трампа зустрітись



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Запрошення Трампа було неофіційне і тому в Північній Кореї чекають офіційних документів з Білого дому

Президент США Дональд Трамп в суботу спонтанно запросив лідера КНДР Кім Чен Ина зустрітися на кордоні Північної і Південної Кореї. Менше ніж через добу в Білому домі повідомили, що зустрічі з Кім Чен Ином в планах американського лідера немає.

Але північнокорейське офіційне агентство ЦТАК у відповідь вже розповсюдило заяву першого заступника міністра закордонних справ Цой Сон Хі: «Ми розглядаємо це як дуже цікаву ідею, але офіційної пропозиції не отримували».

Про плани зустрітися з главою КНДР Трамп написав в Твіттері напередодні візиту в Південну Корею. Спочатку повідомлялося, що мета візиту - врятувати зайшли в глухий кут переговори з Північною Кореєю про денуклеаризації.

«(Якщо) голова Північної Кореї Кім побачить це (повідомлення), я б зустрівся з ним на Кордоні / в ДМЗ (демілітаризованій зоні), щоб просто потиснути йому руку і сказати" привіт (?)!» - йдеться в повідомленні в Твіттері.

Двосторонні відносини зіпсувалися з тих пір, як Трамп і Кім в останній раз бачилися особисто у в'єтнамському Ханої в лютому поточного року. Саміт - другий за рахунком після Сінгапуру в червні 2018 року - раптово завершився без угоди з приводу прогресу Північної Кореї на шляху до денуклеаризації. Трамп покинув переговори, ухилившись від укладення того, що політик вважав поганим угодою.