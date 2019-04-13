Кім Чен Ин готовий провести третій саміт з Трампом



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Дональд Трамп і Кім Чен Ин на зустрічі в Ханої

Глава КНДР також зазначив, що його особисті відносини з американським лідером залишаються хорошими

Глава Північної Кореї Кім Чен Ина заявив про намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на зустріч в столиці В'єтнаму, що невдало завершилася.

Про це в суботу, 13 квітня, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

«Якщо ми (КНДР і США) хочемо провести третю зустріч на вищому рівні з правильним ставленням і правильним методом розрахунків, яким ми готові поділитися з партнерами, то ми хотіли б спробувати ще раз», - наголосив Кім Чен Ин, виступаючи перед депутатами Верховних народних зборів в Пхеньяні.

Він має намір почекати до кінця 2019 року, поки керівництво США ухвалить «сміливе» рішення про зміну свого підходу до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова.

Глава КНДР також зазначив, що його особисті відносини з американським лідером залишаються хорошими незважаючи на відсутність результатів минулої зустрічі.

«Як продовжує відзначати президент Трамп, особисті відносини між мною і президентом Трампом є не такими ворожими, як відносини між двома нашими країнами», - зазначив Кім Чен Ин.