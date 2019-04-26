Кім Чен Ин запросив Путіна відвідати КНДР



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У Росії відбулись переговори Путіна з Кім Чен Ином Фото: ТАСС

Путін прийняв запрошення лідера КНДР

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин під час свого візиту в Росію запросив президента РФ Володимира Путіна відвідати КНДР.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на агентство КНДР.

За даними агентства, Путін прийняв запрошення.

Про суть перемовин розповідають коротко: обговорили перспективи міждержавних відносин і детально питання денуклеаризації Корейського півострова.

Путін назвав Кім Чен Ина «цікавим і змістовним співрозмовником», а лідер Північної Кореї окреслив «обмін думок» з Путіним як «дуже змістовний».

Нагадаємо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.

Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що Пхеньян і Москва погодилися провести саміт в цьому році після того, як Кім Чен Ин зустрівся в Пхеньяні з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Кім також їздив до Китаю тричі в цьому році для зустрічей з Сі.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин приїхав до Росії на особистому бронепоїзді.