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    Кім Чен Ин запросив Путіна відвідати КНДР

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    У Росії відбулись переговори Путіна з Кім Чен Ином - Кім Чен Ин запросив Путіна відвідати КНДР
    У Росії відбулись переговори Путіна з Кім Чен Ином
    Фото: ТАСС

    Путін прийняв запрошення лідера КНДР

    Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин під час свого візиту в Росію запросив президента РФ Володимира Путіна відвідати КНДР.

    Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на агентство КНДР.

    За даними агентства, Путін прийняв запрошення.

    Про суть перемовин розповідають коротко: обговорили перспективи міждержавних відносин і детально питання денуклеаризації Корейського півострова.

    Путін назвав Кім Чен Ина «цікавим і змістовним співрозмовником», а лідер Північної Кореї окреслив «обмін думок» з Путіним як «дуже змістовний».

    Нагадаємо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.

    Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що Пхеньян і Москва погодилися провести саміт в цьому році після того, як Кім Чен Ин зустрівся в Пхеньяні з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Кім також їздив до Китаю тричі в цьому році для зустрічей з Сі.

    Нагадаємо, що Кім Чен Ин приїхав до Росії на особистому бронепоїзді.

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