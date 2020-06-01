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    У світі

    У Кишиневі евакуювали посольство РФ через повідомлення про бомбу

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    Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27 і на місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції - У Кишиневі евакуювали посольство РФ через повідомлення про бомбу
    Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27 і на місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції

    Біля посольства знайшли зелену сумку, проте вибухових речовин там не було

    У столиці Молдови Кишиневі евакуювали представників посольства Росії через повідомлення про бомбу. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

    Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27 і на місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції, зону оточили, персонал евакуювали. 

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    У Кишиневі евакуювали посольство РФ через повідомлення про бомбу
    У Кишиневі евакуювали посольство РФ через повідомлення про бомбу

    Як повідомила прессекретар столичної поліції Наталія Статі, під час перевірки території навколо посольства сапери виявили зелену сумку в 15-20 метрах від будівлі, однак повідомлення про бомбу виявилось неправдивим. 

    «Вибухових речовин в сумці не виявлено», - заявила речниця. 

    Росія Молдова посольство замінування
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