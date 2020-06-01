У Кишиневі евакуювали посольство РФ через повідомлення про бомбу



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Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27 і на місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції

Біля посольства знайшли зелену сумку, проте вибухових речовин там не було

У столиці Молдови Кишиневі евакуювали представників посольства Росії через повідомлення про бомбу. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27 і на місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції, зону оточили, персонал евакуювали.

Як повідомила прессекретар столичної поліції Наталія Статі, під час перевірки території навколо посольства сапери виявили зелену сумку в 15-20 метрах від будівлі, однак повідомлення про бомбу виявилось неправдивим.

«Вибухових речовин в сумці не виявлено», - заявила речниця.