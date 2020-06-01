У Кишиневі евакуювали посольство РФ через повідомлення про бомбу
Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27 і на місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції
Біля посольства знайшли зелену сумку, проте вибухових речовин там не було
У столиці Молдови Кишиневі евакуювали представників посольства Росії через повідомлення про бомбу. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.
Анонімний дзвінок про бомбу в будівлі російського посольства надійшов об 11:27 і на місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції, зону оточили, персонал евакуювали.
Як повідомила прессекретар столичної поліції Наталія Статі, під час перевірки території навколо посольства сапери виявили зелену сумку в 15-20 метрах від будівлі, однак повідомлення про бомбу виявилось неправдивим.
«Вибухових речовин в сумці не виявлено», - заявила речниця.