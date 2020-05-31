У Росії назвали умову доставки американців на МКС «Союзом»



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Американські астронавти продовжать «по обміну» літати на російських кораблях «Союз»

«Російські космонавти в майбутньому можуть почати літати до МКС на американських кораблях Crew Dragon та Starliner» – Роскосмос

Керівник пресслужби держкорпорації «Роскосмос» Володимир Устименко заявив, що американські астронавти зможуть знову літати на російських кораблях «Союз», якщо росіянам дадуть можливість використовувати космічні апарати SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє «РІА Новости».

Устименко не виключив, що російські космонавти в майбутньому можуть почати літати до МКС на американських кораблях Crew Dragon та Starliner компанії SpaceX. При цьому американські астронавти в цьому випадку продовжать «по обміну» літати на російських кораблях «Союз».

«Все обговорюється в планах подальшої взаємодії», заявив Устименко.

Протягом дев’яти попередніх років людей на МКС доставляли тільки російські пілотовані космічні кораблі «Союз». Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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