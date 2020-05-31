Експерт пояснив, навіщо Росії в окупованому Криму Аксьонов і Константінов



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Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов і «глава парламенту» окупованого Криму Володимир Константинов

«Ці діячі - резерв для посадок «крайніх» за корупцію», – Клименко

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, який аналізує ситуацію у Криму всі роки окупації, переконаний, Росія змінила місцевих на своїх на більшості ключових посад в окупаційній адміністрації.

«Той факт, що при владі досі залишаються Аксьонов (так званий глава «республіки») і Константінов (глава парламенту) пояснюється дуже просто. На цих зрадників Москва планує повісити усі провали у майбутньому», - сказав в інтерв'ю «Главкому» Андрій Клименко.

Експерт зазначив, що у кримських відомствах, що «замикаються» на Москву, більше 75% чиновників з РФ. «В тих, що «замикаються» на Сімферополь - 50%. Аксьонов і Константинов – декоративні фігури, резерв для посадок «крайніх» за корупцію. Багатьох з їхніх кримських подільників-колаборантів вже посадили, треба ж притримати когось, на кого звалити чергові провали», – сказав Клименко.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року у Кремлі президент Росії Володимир Путін, нелегітимний спікер Державної Ради Криму Володимир Константинов і самопроголошений прем'єр Криму підписали угоду про вступ республіки до складу Російської Федерації.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання «Чорноморські новини» www. blackseanews.net. За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор багатьох розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. З 2014 року разом з редакцією працює в Києві: голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду «Майдан закордонних справ»; з 2017 – керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» з питань дотримання міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму

Аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.