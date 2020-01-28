В Алжирі розбився військовий літак, є загиблі



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Загинули двоє пілотів

У результаті аварії військового літака СУ-30 в алжирської провінції Уум-ель-Буаги в 500 км (300 миль) на схід від Алжиру загинули два пілоти.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що президент Алжиру Абдельмаджид Теббоун написав у твіттері рано у вівторок, підтвердивши загибель двох пілотів і заявивши, що літак є навчальним.

Жодного негайного підтвердження причини катастрофи не було.

Раніше афганська державна авіакомпанія Ariana Airlines заявила, що її літаки, які 27 січня виконували рейси за маршрутами з Герата до Кабула та з Герата до Делі, успішно завершили свої польоти. Ця заява була зроблена після того, як афганські ЗМі поширили інформацію про начебто авіакатастрофу пасажирського літака.

Так, посилаючись на попередні дані, губернатор провінції Газні Вахідула Калімзай повідомив афганській службі Радіо Свобода, що літак, який розбився, належав національному авіаперевізнику Ariana Airlines і перевозив 83 людей.

Згодом ЗМі повідомили, що літак, який розбився в Афганістані в понеділок, міг належати ВПС США.

За даними влади Афганістану, аварія невстановленого наразі літака сталася близько 13:10 за місцевим часом (це 10:40 за Києвом) з невідомої причини в місцевості Дех Як у провінції Газні, віддаленому районі на південний захід від Кабула, де значні території контролюють таліби. Через кілька годин після інциденту не надходило повідомлень про жертви, і представник офісу президента Афганістану Ашрафа Гані заявив, що влада все ще з’ясовує деталі з місця катастрофи.