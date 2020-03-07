За добу від коронавірусу Covid-2019 померли близько 100 осіб



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Кількість випадків зараження коронавірусом у п'ятницю наблизилась до позначки 100 тисяч осіб

Загальне число летальних випадків у Китаї досягло 3045, з них 30 - за останню добу

Всесвітня організація охорони здоров'я відзвітувала про 99 смертей та 2873 нові випадки зараження коронавірусом Covid-2019 у світі.

Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомляється на сайті ВООЗ.

Таким чином, за даними організації, загальна кількість інфікованих коронавірусом по всьому світу наблизилася до позначки у 100 тисяч.

Як випливає із заяви ВООЗ, загальне число летальних випадків у Китаї досягло 3045, з них 30 - за останню добу. За його межами всього померли 335 людей, з них 69 – 5 березня.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус Covid-19 може продовжити поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

До слова, президент США схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

Як відомо, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.