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    У світі

    За добу від коронавірусу Covid-2019 померли близько 100 осіб

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    <p>Кількість випадків зараження коронавірусом у п'ятницю наблизилась до позначки 100 тисяч осіб</p> - За добу від коронавірусу Covid-2019 померли близько 100 осіб

    Кількість випадків зараження коронавірусом у п'ятницю наблизилась до позначки 100 тисяч осіб

    Загальне число летальних випадків у Китаї досягло 3045, з них 30 - за останню добу

    Всесвітня організація охорони здоров'я відзвітувала про 99 смертей та 2873 нові випадки зараження коронавірусом Covid-2019 у світі.

    Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомляється на сайті ВООЗ.

    Таким чином, за даними організації, загальна кількість інфікованих коронавірусом по всьому світу наблизилася до позначки у 100 тисяч.  

    Як випливає із заяви ВООЗ, загальне число летальних випадків у Китаї досягло 3045, з них 30 - за останню добу. За його межами всього померли 335 людей, з них 69 – 5 березня.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус Covid-19 може продовжити поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

    До слова, президент США схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

    Як відомо, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

    Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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