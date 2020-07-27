У Китаї офіційно закрилося генконсульство США



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У відповідності до вимог китайської сторони диппредставництво США припинило роботу в понеділок, 27 липня Фото: ЕРА

Національний прапор США спустили з флагштока в генконсульстві, а всі співробітники покинули будівлю

Китай оголосив про офіційне закриття генерального консульства США в місті Ченду.

Про це йдеться в поширеній заяві МЗС КНР.

У відповідності до вимог китайської сторони диппредставництво припинило роботу в понеділок, 27 липня, о 10:00 за місцевим часом. Національний прапор США спустили з флагштока в генконсульстві, а всі співробітники покинули будівлю.

Після цього представники компетентних органів Китаю увійшли на територію установи через головні ворота і прийняли її в своє підпорядкування.

Генконсульство США в Ченду було відкрито в 1985 році і відповідало за південний захід країни, в тому числі провінції Сичуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетський автономний район, а також місто центрального підпорядкування Чунцин. Консульство знаходиться в стратегічно важливому місці: це єдине американське представництво серед південно-західних провінцій.

24 липня Китай вирішив відкликати ліцензію на установу і ведення діяльності генерального консульства США в Ченду, а також висунув конкретні вимоги до генерального консульства припинити будь-яку діяльність і заходи.

Спочатку Пекін хотів закрити американське представництво у Вухані, однак цей крок не завдав би серйозної шкоди: США і так евакуювали звідти весь персонал ще в січні 2020 го, коли почалася пандемія Covid-19.

22 липня США зажадали від Китаю протягом 72 годин закрити генконсульство в Х'юстоні. Це рішення пояснили необхідністю захистити американську інтелектуальну власність.