У Китаї прогнозують колапс у державному пенсійному фонді



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У КНР кількість громадян у віці від 60 років на кінець 2018 складала 249 млн осіб або 18% від загальної кількості населення країни

Причиною кризи у пенсійному фонді КНР є те, що сьогодні на одного непрацюючого припадає два працюючих, - експерти

У Китаї у 2035 році в державному пенсійному фонді завершаться кошти для здійснення виплат населенню через зменшення працездатного населення. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Зазначається, що нові дослідження показали - на кінець 2018 року резерви фонду складали 4,8 трлн. юанів або 714 млрд. доларів. «У 2027 році резерви досягнуть свого піку в 7 трлн. юанів. Проте вже через вісім років всі резерви вичерпаються. За прогнозами в 2050 році дефіцит пенсійного фонду може вирости до 11 трлн. юанів або 1,64 трлн. Доларів», - пише видання.

Наголошується, що причиною кризи є те, що сьогодні на одного непрацюючого в КНР припадає два працюючих. Вже в середині століття співвідношення буде один до одного.

Нагадаємо, кількість громадян у віці від 60 років в КНР на кінець 2018 складала 249 млн осіб або 18% від загальної кількості населення країни. Водночас народжуваність продовжує скорочуватися, не зважаючи на початок ослаблення з 2014 року політики однієї дитини.

Минулого року в КНР народилося лише 15,23 млн. осіб.