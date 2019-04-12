  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Китаї прогнозують колапс у державному пенсійному фонді

    • Розсилка
    У КНР кількість громадян у віці від 60 років на кінець 2018 складала 249 млн осіб або 18% від загальної кількості населення країни - У Китаї прогнозують колапс у державному пенсійному фонді
    У КНР кількість громадян у віці від 60 років на кінець 2018 складала 249 млн осіб або 18% від загальної кількості населення країни

    Причиною кризи у пенсійному фонді КНР є те, що сьогодні на одного непрацюючого припадає два працюючих, - експерти

    У Китаї у 2035 році в державному пенсійному фонді завершаться кошти для здійснення виплат населенню через зменшення працездатного населення. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

    Читайте також

    Зазначається, що нові дослідження показали - на кінець 2018 року резерви фонду складали 4,8 трлн. юанів або 714 млрд. доларів. «У 2027 році резерви досягнуть свого піку в 7 трлн. юанів. Проте вже через вісім років всі резерви вичерпаються. За прогнозами в 2050 році дефіцит пенсійного фонду може вирости до 11 трлн. юанів або 1,64 трлн. Доларів», - пише видання.

    Наголошується, що причиною кризи є те, що сьогодні на одного непрацюючого в КНР припадає два працюючих. Вже в середині століття співвідношення буде один до одного.

    Нагадаємо, кількість громадян у віці від 60 років в КНР на кінець 2018 складала 249 млн осіб або 18% від загальної кількості населення країни. Водночас народжуваність продовжує скорочуватися, не зважаючи на початок ослаблення з 2014 року політики однієї дитини.

    Минулого року в КНР народилося лише 15,23 млн. осіб.

    Читайте також
    пенсіонери пенсійна система Китай Пенсійний фонд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ