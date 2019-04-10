У Китаї планують заборонити майнити криптовалюту
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Наразі Китай є найбільшим у світі ринком з продажів обладнання для майнінгу криптовалюти
Про це повідомляє Reuters.
Наразі пропозиція урядової організації Китаю перебуває на етапі обговорення, але її поява може свідчити про формування нової політики країни щодо криптовалюти. Наразі Китай є найбільшим у світі ринком з продажів обладнання для майнінгу криптовалюти, попри те, що ця діяльність у країні знаходилась у «сірій зоні», тобто ніяк не регулювалась законодавчо.
Причиною для заборони майнінгу є його шкідливість для довкілля (через значне споживання електроенергії), невідповідність законам Китаю, небезпека, яку ця діяльність несе оточуючим.
«Я вважаю, що Китай просто хоче «перезавантажити» крипто-індустрію так, щоб нею можна було керувати. Такий само підхід китайський уряд застосував щодо Інтернету», — повідомив Джехан Чу, керуючий партнер криптовалютної інвестиційної компанії.
Обговорення нового переліку заборонених видів діяльності у Китаї триватиме до 7 травня, після цього уряд ухвалить остаточне рішення щодо заборони майнінгу.