У Китаї відкрили найдовший у світі двоповерховий автомобільний міст



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Міст також має тротуари для пішоходів і велосипедні доріжки

Загальна довжина мосту становить 4,13 км

У китайському місті Вухань, що у провінції Хубей, відкрився найдовший у світі за протяжністю основного прольоту двоярусний автодорожній міст.

Про це повідомляє Xinhua.

«Циншаньський міст через річку Янцзи - це найдовший у світі підвісний міст з двома поверхами», - сказав Сю Гунгі, головний конструктор мосту.

Його загальна довжина становить 4,13 км.

Верхній поверх 10-го мосту через річку Янцзи має шість смуг, рухатися якими можна зі швидкістю 80 км/год, тоді як нижній ярус має стільки ж смуг, але з розрахованою швидкістю 60 км/год.

На верхній частині мосту також є два тротуари для пішохідних прогулянок, а нижня оснащена двома велосипедними доріжками та кількома смугами для пішоходів.