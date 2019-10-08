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    У світі

    У Китаї відкрили найдовший у світі двоповерховий автомобільний міст

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    Міст також має тротуари для пішоходів і велосипедні доріжки - У Китаї відкрили найдовший у світі двоповерховий автомобільний міст
    Міст також має тротуари для пішоходів і велосипедні доріжки

    Загальна довжина мосту становить 4,13 км

    У китайському місті Вухань, що у провінції Хубей, відкрився найдовший у світі за протяжністю основного прольоту двоярусний автодорожній міст.

    Про це повідомляє Xinhua.

    «Циншаньський міст через річку Янцзи - це найдовший у світі підвісний міст з двома поверхами», - сказав Сю Гунгі, головний конструктор мосту.

    Його загальна довжина становить 4,13 км.

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    У Китаї відкрили найдовший у світі двоповерховий автомобільний міст
    У Китаї відкрили найдовший у світі двоповерховий автомобільний міст

    Верхній поверх 10-го мосту через річку Янцзи має шість смуг, рухатися якими можна зі швидкістю 80 км/год, тоді як нижній ярус має стільки ж смуг, але з розрахованою швидкістю 60 км/год.

    На верхній частині мосту також є два тротуари для пішохідних прогулянок, а нижня оснащена двома велосипедними доріжками та кількома смугами для пішоходів.

     

    Китай технології автомобіль міст
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