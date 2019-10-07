Науковці створили кофту, що допомагає людям з вадами слуху чути музику



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Звук надходить на одяг за допомогою бездротової технології і інтерпретується спеціальним програмним забезпеченням

На поверхні кофти розміщені датчики, які передають звук відповідно до висоти тону різних музичних інструментів

Стартап Cute Circuit створив кофту, що дозволяє відчути музику людям з будь-якими вадами слуху.

Про це пише Design Boom.

Зазначається, що на поверхні кофти розміщені датчики, які передають звук відповідно до висоти тону різних музичних інструментів. Так, наприклад, скрипку можна відчути на плечах. Звук надходить на одяг за допомогою бездротової технології і інтерпретується спеціальним програмним забезпеченням. Коли грає оркестр, система активується і відтворює вібрації, відповідні інтенсивності музики.

На вигляд кофта нагадує спортивну толстовку. Вона здатна переводити класичні твори в відчутні вібрації.

Інноваційний предмет одягу, що отримав назву soundshirt («звукова кофта»), розроблявся у співпраці з Гамбургським оркестром Junge Symphoniker.

Перш ніж втілити задум, компанія близько півроку проводила всілякі дослідження.