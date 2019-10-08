У Нью-Йорку почало працювати повітряне таксі



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Вертольоти беруть до шести пасажирів, а вартість квитка в один кінець складає від 200 до $225 з людини

У Нью-Йорку клієнти компанії Uber, що спеціалізується на перевезеннях, можуть замовити собі для доїзду вертоліт-таксі.

Про це пише NHK.

Зазначається, що у липні замовити вертоліт-таксі могли тільки люди з категорії преміум.

«Компанія доставляла пасажирів вертольотом Uber Copter з Манхеттена до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді, що розташований приблизно за 30 кілометрів. Час польоту становив близько восьми хвилин»,- йдеться у повідомленні.

Минулого тижня компанія розширила рамки обслуговування і тепер послуга доступна всім користувачам. Вертоліт Uber можна замовити через додаток в смартфоні.

Вертольоти беруть до шести пасажирів, а вартість квитка в один кінець складає від 200 до $225 з людини.