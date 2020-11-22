Був похорон: на Прикарпатті поліція оштрафувала ритуальну службу через роботу на вихідних

На Івано-Франківщині поліція оштрафувала ритуальну службу через роботу на вихідних

21 листопада змушені були відкрити ритуальне бюро, оскільки жінка, котра втратила рідну людину про це попросила

У м. Калуш Івано-Франківської області правоохоронці оштрафували ритуальне бюро, котре відкрили на вихідних через похорон людини.

Про це у Facebook повідомив підприємець Юрій Кузь.

«Люди, я вас прошу не помирайте на вихідних))) дочекайтесь понеділка...», – йдеться у дописі.

Він пояснив, що 21 листопада змушені були відкрити ритуальне бюро, оскільки жінка, котра втратила рідну людину про це попросила.

Купивши необхідні для похорону речі жінка поїхала, проте продавець залишилась всередині ритуального бюро. Тоді туди зайшли правоохоронці та оштрафували підприємця.

Щоправда, після розголосу у соцмережах бюро у поліції вирішили вже ж не штрафувати. Власник бюро згодом висловив вдячність новому начальнику Калуського відділу поліції за оперативне реагування.

Прошу поширити: Люди я вас прошу непомирайте на вихідних))) дочекайтесь понеділка))) ........... Дяку начальнику ... Опубліковано Скорботою Юрою Кузем & nbsp; Субота, 21 листопада 2020 р.

«Дякую начальнику поліції Калущини Андрію Кушику за оперативне втручанння та допомогу у вирішенні непорозуміння», – йдеться у дописі.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Нагадаємо, що починаючи з 21 листопада, набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

До слова, зменшення кількості хворих можна зафіксувати через два тижні після «карантину вихідного дня», – Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).