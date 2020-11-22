Оперативні дані: в Україні виявлено ще 12079 хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 624744 осіб

Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 286917 осіб

За минулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірус. Це на 2501 особу менше, ніж днем раніше (14580).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 пацієнтів, а одужали – 4604 особи.

Здійснено тестувань за добу – 34397 (зокрема методом ПЛР – 27998, методом ІФА – 6399).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 624744 особи;

одужало – 286917 осіб;

летальних випадків – 10951;

проведено ПЛР-тестувань – 4182331.

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Як повідомлялося, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 612665 осіб, одужало – 282313 осіб, летальних випадків – 10813, проведено ПЛР-тестувань – 4154333.

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