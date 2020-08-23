У Конго терористи вбили 13 мирних жителів



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Бойовики у Конго

З початку 2019 року ісламісти з «Альянсу демократичних сил» вбили понад 1000 мирних жителів

Бойовики з терористичного угруповання «Альянс демократичних сил» (АДС) вбили щонайменше 13 мирних жителів двох сіл на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Зазначено, що 21 черпня ісламісти напали на села Кінзікі-Матіба і Вікено, розташовані за 10 кілометрів на схід від міста Оіча у провінції Північне Ківу.

Після майже чотиримісячної перерви бойовики відновили 13 серпня активні дії в районі міста Оіча, влаштувавши на одній із доріг засідку на початку робочого дня. Загинули четверо мирних жителів. Зараз бойовики почали атакувати села.

З початку 2019 року ісламісти з АДС вбили понад 1000 мирних жителів. Наприкінці минулого року армія Конго розпочала проти них великомасштабну операцію, викликавши запеклу реакцію бойовиків проти цивільного населення.

До слова, цього тижня у Нігерії бойовики захопили місто та сотні заручників.