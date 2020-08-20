У Нігерії бойовики захопили місто та сотні заручників



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Нігерійські терористи

Бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава в Західній Африці» захопили місто Кукава і його жителів

На північному сході Нігерії в штаті Борно озброєне угрупування ісламістів взяло в заручники сотні мирних жителів.

Про це у середу повідомляє Le Parisien.

За даними місцевих джерел, бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава в Західній Африці» (ISWAP) захопили місто Кукава і взяли в заручники його мирних жителів.

Зазначено, що ці люди близько двох років проживали в таборі для переміщених осіб через несприятливу обстановку в регіоні і нещодавно повернулися в місто.

На цей момент служби безпеки вживають заходів для допомоги заручникам, резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, в червні в нігерійському штаті Борно загинули понад 60 осіб в результаті двох атак бойовиків-ісламістів. Ще сотні людей постраждали.

Також у середині липня біля берегів Нігерії пірати захопили танкер: серед моряків — українці.