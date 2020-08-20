  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Нігерії бойовики захопили місто та сотні заручників

    • Розсилка
    Нігерійські терористи - У Нігерії бойовики захопили місто та сотні заручників
    Нігерійські терористи

    Бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава в Західній Африці» захопили місто Кукава і його жителів

    На північному сході Нігерії в штаті Борно озброєне угрупування ісламістів взяло в заручники сотні мирних жителів.

    Про це у середу повідомляє Le Parisien.

    За даними місцевих джерел, бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава в Західній Африці» (ISWAP) захопили місто Кукава і взяли в заручники його мирних жителів.

    Зазначено, що ці люди близько двох років проживали в таборі для переміщених осіб через несприятливу обстановку в регіоні і нещодавно повернулися в місто.

    На цей момент служби безпеки вживають заходів для допомоги заручникам, резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, в червні в нігерійському штаті Борно загинули понад 60 осіб в результаті двох атак бойовиків-ісламістів. Ще сотні людей постраждали.

    Також у середині липня біля берегів Нігерії пірати захопили танкер: серед моряків — українці.

    тероризм заручники Ісламська держава Африка Нігерія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ