Терористи обстріляли Кабул у День незалежності (відео)



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На Кабул обрушилися кілька ракетних ударів

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Щонайменше 17 людей були поранені під час ракетних обстрілів у місті Кабул у вівторок вранці, коли президент Аафганістану покладав вінок до Мінарету незалежності, щоб відзначити День незалежності країни. Про це пише Tolo News.

Multiple rockets been fired towards Kabul’s green zone area, we heard whistles and booms. Government celebrates the Independence Day, Taliban congratulated the day with a message.#Afghanistan pic.twitter.com/uGFD4sGPXE — Sultan Faizy سلطان فیضی (@SultanFaizy) August 18, 2020

Як мінімум 14 ракет було випущено в різних районах міста Кабул, у тому числі вісім запущених з PD16 і шість з PD17, повідомив джерело безпеки, додавши, що «всі ракети були запущені з двох автомобілів Toyota Corolla.

Очевидці розповіли, що ракети приземлилися в кількох районах Кабула, і що кілька поранених були доставлені до лікарні.

Щонайменше сім людей були поранені ракетними вибухами в околицях Президентського палацу, повідомило джерело.

Однак чиновники Палацу ще не підтвердили інцидент.

Ще 10 людей були поранені в різних частинах міста, повідомляють очевидці.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що обстріл стався близько 9:30 ранку і що деталі будуть надані пізніше.

Наразі жодне з терористичних угрупувань, які активні не території Афганістану, не взяло на себе відповідальність за атаку.