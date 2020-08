Терористи обстріляли Кабул у День незалежності (відео)

Афганістан сьогодні відзначає 101-й день незалежності

Щонайменше 17 людей були поранені під час ракетних обстрілів у місті Кабул у вівторок вранці, коли президент Аафганістану покладав вінок до Мінарету незалежності, щоб відзначити День незалежності країни. Про це пише Tolo News.

Multiple rockets been fired towards Kabul’s green zone area, we heard whistles and booms. Government celebrates the Independence Day, Taliban congratulated the day with a message.#Afghanistan pic.twitter.com/uGFD4sGPXE