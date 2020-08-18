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    Терористи обстріляли Кабул у День незалежності (відео)

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    На Кабул обрушилися кілька ракетних ударів - Терористи обстріляли Кабул у День незалежності (відео)
    На Кабул обрушилися кілька ракетних ударів

    Афганістан сьогодні відзначає 101-й день незалежності

    Щонайменше 17 людей були поранені під час ракетних обстрілів у місті Кабул у вівторок вранці, коли президент Аафганістану покладав вінок до Мінарету незалежності, щоб відзначити День незалежності країни. Про це пише Tolo News.

    Як мінімум 14 ракет було випущено в різних районах міста Кабул, у тому числі вісім запущених з PD16 і шість з PD17, повідомив джерело безпеки, додавши, що «всі ракети були запущені з двох автомобілів Toyota Corolla. 

    Очевидці розповіли, що ракети приземлилися в кількох районах Кабула, і що кілька поранених були доставлені до лікарні. 

    Щонайменше сім людей були поранені ракетними вибухами в околицях Президентського палацу, повідомило джерело.  

    Однак чиновники Палацу ще не підтвердили інцидент. 

    Ще 10 людей були поранені в різних частинах міста, повідомляють очевидці. 

    Міністерство внутрішніх справ повідомило, що обстріл стався близько 9:30 ранку і що деталі будуть надані пізніше. 

    Наразі жодне з терористичних угрупувань, які активні не території Афганістану, не взяло на себе відповідальність за атаку.

    Афганістан тероризм обстріл День Незалежності
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