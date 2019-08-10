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    У світі

    У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку

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    <p>Фото: Ritzau Scanpix/Philip Davali для REUTERS</p> - У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку

    Фото: Ritzau Scanpix/Philip Davali для REUTERS

    Це вже другий вибух за чотири дні

    У Копенгагені (Данія) вранці в суботу, 10 серпня, стався вибух біля поліцейської дільниці. Про це повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, у столиці Данії стався другий за чотири дні вибух, який пошкодив поліцейську ділянку біля станції у Норребро, недалеко від центру міста. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

    Як повідомляється, попередній раз вибух у Копенгагені відбувся у вівторок, 6 серпня, біля офісу Данського податкового агентства. Тоді поранення отримала одна людина. Поліція заявила, що це був навмисний напад.

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    «Ще занадто рано говорити про те, чи були пов’язані два вибухи...Поліція розшукує чоловіка, що тікав з місця вибуху», – повідомили в поліції.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 серпня в Копенгагені стався вибух в офісі податкової служби, під час події в будівлі знаходилися двоє співробітників податкової, вони не постраждали. Однак, один чоловік, який знаходився біля будинку отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Причину вибуху поки не встановили.

    Як повідомлялося, у Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів.

    Росатом повідомив про загибель п’ятьох співробітників від вибуху під Архангельськом.

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