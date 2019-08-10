У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку



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Фото: Ritzau Scanpix/Philip Davali для REUTERS

Це вже другий вибух за чотири дні

У Копенгагені (Данія) вранці в суботу, 10 серпня, стався вибух біля поліцейської дільниці. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, у столиці Данії стався другий за чотири дні вибух, який пошкодив поліцейську ділянку біля станції у Норребро, недалеко від центру міста. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Як повідомляється, попередній раз вибух у Копенгагені відбувся у вівторок, 6 серпня, біля офісу Данського податкового агентства. Тоді поранення отримала одна людина. Поліція заявила, що це був навмисний напад.

«Ще занадто рано говорити про те, чи були пов’язані два вибухи...Поліція розшукує чоловіка, що тікав з місця вибуху», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 серпня в Копенгагені стався вибух в офісі податкової служби, під час події в будівлі знаходилися двоє співробітників податкової, вони не постраждали. Однак, один чоловік, який знаходився біля будинку отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Причину вибуху поки не встановили.

Як повідомлялося, у Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів.

Росатом повідомив про загибель п’ятьох співробітників від вибуху під Архангельськом.