У Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів
До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція
Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали
У Туреччині в Рейханлінському районі провінції Хатай сталась серія вибухів на військовому складі.
Про це повідомляє Anadolu.
В результаті вибуху у ряді частин складу сталася пожежа. Вибухова хвиля вибила скло в декількох десятках будівель поблизу, а на стінах утворилися тріщини.
Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали.
Інформації про постраждалих і загиблих немає. До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція.
Нагадаємо, у Росії під час випробування рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області загинули двоє людей.
Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї РФ сталися вибухи.
МНС Росії провело евакуацію населення в радіусі 20 км від складу боєприпасів.
Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі під Ачинськом зросла до дев’яти.
Джерело: РБК-Україна