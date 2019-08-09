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    У Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів

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    <p>До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція</p> - У Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів

    До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція

    Фото: Anadolu

    Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали

    У Туреччині в Рейханлінському районі провінції Хатай сталась серія вибухів на військовому складі.

    Про це повідомляє Anadolu.

    В результаті вибуху у ряді частин складу сталася пожежа. Вибухова хвиля вибила скло в декількох десятках будівель поблизу, а на стінах утворилися тріщини.

    Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали.

    Інформації про постраждалих і загиблих немає. До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція.

    Нагадаємо, у Росії під час випробування рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області загинули двоє людей.

    Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї РФ сталися вибухи.

    МНС Росії провело евакуацію населення в радіусі 20 км від складу боєприпасів. 

    Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі під Ачинськом зросла до дев’яти.

    Джерело: РБК-Україна

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