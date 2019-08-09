У Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів



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До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція Фото: Anadolu

Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали

У Туреччині в Рейханлінському районі провінції Хатай сталась серія вибухів на військовому складі.

Про це повідомляє Anadolu.

В результаті вибуху у ряді частин складу сталася пожежа. Вибухова хвиля вибила скло в декількох десятках будівель поблизу, а на стінах утворилися тріщини.

Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали.

Інформації про постраждалих і загиблих немає. До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція.

Нагадаємо, у Росії під час випробування рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області загинули двоє людей.

Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї РФ сталися вибухи.

МНС Росії провело евакуацію населення в радіусі 20 км від складу боєприпасів.

Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі під Ачинськом зросла до дев’яти.

Джерело: РБК-Україна