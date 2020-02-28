Американські вчені встановили, що коронавірус може жити на поверхнях кілька годин



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Вчені встановили, що коронавірус може жити на поверхнях кілька годин

На поверхнях з міді і стали вірус може жити приблизно 2 години, на інших - більш тривалий час

Американські вчені встановили, що коронавірус може жити дві і більше годин на поверхнях різного типу. Такі висновки оприлюднив директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд під час доповіді Конгресу.

Про це повідомляє Reuters.

«Для міді і стали це досить типово, це приблизно 2 години. Але, я скажу, на інших поверхнях - картоні або пластику - це довше, і тому ми це вивчаємо», - сказав Редфілд на слуханнях в Палаті представників.

Він вважає, що саме передача інфекції через поверхні, а не через повітря, могла сприяти спалаху коронавірусу на круїзному лайнері Diamond Princess.

Тим не менш, Редфілд не думає, що передача інфекції через поверхні вплине на вантажні перевезення.

За даними ВООЗ, вірус, крім Китаю, поширився на 46 інших країн, де було зареєстровано близько 3700 випадків і 57 смертей.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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