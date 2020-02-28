У світі розробляється понад 20 вакцин від нового коронавірусу, – ВООЗ



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ВООЗ очікує результати випробувань вакцин через кілька тижнів

Світові фахівці зараз розробляють більш як 20 вакцин від нового коронавірусу. Перші результати очікуються через кілька тижнів, заявив у п’ятницю на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

«Понад 20 вакцин перебувають зараз у світі в процесі розробки, і кілька терапевтичних засобів проходять клінічні випробування», – сказав він, додавши, що перші результати очікуються «через кілька тижнів».

Голова ВООЗ висловив стурбованість у зв’язку зі зростанням кількості хворих, а також збільшенням кількості країн, у яких виявлені випадки зараження коронавірусом. Він повідомив, що ВООЗ підвищила оцінку ризику поширення і впливу хвороби, викликаної коронавірусом, до «дуже високого» на глобальному рівні. Раніше цей рівень розцінювався у ВООЗ як «високий».

Разом з тим, за його словами, «поки немає свідчень, що вірус легко поширюється», тому його ще можна зупинити. Закликавши країни до «агресивних» заходів у боротьбі з поширенням вірусу, він водночас підкреслив, що «в даний час головний ворог – це не коронавірус як такий, а страх, чутки і стигматизація».

До слова, нещодавно французькі фармацевти взялися за розробку вакцини проти коронавірусу Covid-19.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

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