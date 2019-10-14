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    Політика

    Пристайко назвав можливу дату Нормандського саміту

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    <p>Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко</p> - Пристайко назвав можливу дату Нормандського саміту

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

    Фото Укрінформ

    Нормандський саміт відбудеться, якщо погодиться Росія

    Зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі може відбутися наступного місяця, якщо дату погодить російська сторона.

    Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за результатами зустрічі із главами МЗС країн-членів Євросоюзу у понеділок у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ.

    «Дати обговорюються зараз нормандською четвіркою. Є приблизне уявлення, але, на жаль, я не можу зараз повідомити про це. Це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить ці дати, запропоновані нашими партнерами», – сказав глава МЗС України.

    Як повідомлялося, ще у серпні, а також у вересні президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що нормандський саміт відбудеться «найближчими тижнями».

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