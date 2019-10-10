Зеленський оцінив можливість особистої зустрічі з Путіним



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Пресмарафон Володимира Зеленського

Президент: Я знаю, що ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив про те, що не знає, чи можлива його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський вважає, що «всі проти» його зустрічі з Путіним.

«Зустрічатися ми можемо в двох форматах: нормандський формат і пряма зустріч з президентом РФ. Про цю зустріч, пряму, ніхто не говорить, тому що всі проти. Я не знаю, чи це можливо. Я знаю, що ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну», - заявив він.

«З приводу дати (нормандської зустрічі, - Главком): відтермінування і дата дійсно залежали від російської сторони, тому що Франція, Німеччина і Україна мала одну з дат, 16 вересня, Росія не змогла підтвердити і не підтвердила цю дату. Не змогли. Так і сказали мені. Що стосується дати. Скажімо так, ми домовились: що саміт у нормандському форматі може бути. Складно було домовитись, щоб він відбувся, тому що з 2016 року його не було. У принципі було відчуття, що це нікому не потрібно з влади», - сказав президент.

За словами глави держави, Україні така зустріч необхідна, щоб зрозуміти реальні кроки «коли і як завершити війну».

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Як повідомляє кореспондент Главкома, журналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.