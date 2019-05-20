У Латвії пропонують заборонити георгіївські стрічки



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Цей символ був розпізнавальним знаком терористичних і бандитських угруповань, наголошують у Латвії

Початкове сентиментальне значення георгіївської стрічки опинилося в тіні «вшанування Російського імперіалізму», - депутати

Латвійська партія VL-TB/LNNK подала в парламент поправки до закону, що забороняють носити георгіївські стрічки на громадських заходах - як символ російського неоімперіалізму.

Про це повідомляє DELFI.

«Початкове сентиментальне значення георгіївської стрічки опинилося в тіні «вшанування Російського імперіалізму» і стало єдиним розпізнавальним знаком для тих, хто живе в інформаційному полі російської пропаганди. Також цей символ був розпізнавальним знаком терористичних і бандитських угруповань під час окупації Кримського півострова», - наголошують у партії.

У VL-TB/LNNK вважають, що георгіївська стрічка стала символом нової тоталітарної ідеології Росії, в якій Латвія є державою, що «не відбулася», без прав на існування і визначення своєї долі.

Відзначається, що схожу заборону Християнські демократи пропонували у Литві.

В Україні заборона на носіння георгіївської стрічки вже діє.