У Латвії публіці представили найбільший у світі рояль



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Для того, аби зіграти на інструменті, піаністи повинні піднятися сталевими сходами на балкон

Довжина струн вертикального роялю становить 4,7 метра

У Латвії у новому концертному залі портового міста Вентспілс представили публіці найбільший у світі вертикальний рояль, довжина струн якого становить 4,7 метра.

Зазначається, що поки цей рекорд не був засвідчений представниками Книги рекордів Гіннеса. Інструмент розроблений Давідом Клавінзом. До цього найбільшим роялем вважався інструмент, спроектований також Клавінзом, що мав висоту 4,5 метра.

Окрім свого розміру, рояль незвичний тим, що глядачі можуть побачити його струни, а довжина сталевої рами становить шість метрів. Для того, аби зіграти на інструменті, піаністи повинні піднятися сталевими сходами на балкон.

«Музика, яка найбільш пасуватиме для виконання на цьому інструменті, - це перш за все дуже експресивні твори, наприклад, Рахманінова, Скрябіна, але і сонати Бетховена звучатимуть цілковито по-іншому на ньому», - сказав Клавінз в інтерв'ю агенції новин AFP. У рояля відсутній дерев'яний корпус, тому слухачі зможуть почути кожен нюанс звуку, додав розробник.

Творчий керівник нового концертного залу Мікс Магоне зазначив, що інструмент викликав великий інтерес з боку композиторів та виконавців. Мер міста Айварс Лембергс сподівається, що концертний зал з незвичайним роялем привабить у місто багатьох туристів та поціновувачів музики.

За словами Магоне, одним з перших на новому інструменті наступного тижня має зіграти відомий канадський піаніст українського походження Любомир Мельник.

Давід Клавінс розробив свій перший вертикальний рояль у 1985 році. У своїй майстерні в угорському місті Вац він продовжує вигадувати нові моделі таких інструментів.