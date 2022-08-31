У Лейпцигу невідомі підпалили дитсадок для українських біженців

Поліція розслідує напад на дитячий садок

У Лейпцигу в районі Грюнау невідомі намагалися підпалити дитячий садок, де виховувалися діти українських біженців. Про це пише Bild.

Очевидно, палії розлили легкозаймисту рідину, таку як спирт або бензин, біля входу і підпалили її. Проте на дитячий садок Entdeckerland вогонь не перекинувся, лише пошкодив двері.

Постраждалих немає, адже напад стався, коли дитячий садок уже закрився, дітей та педагогів не було у будівлі.

Постраждалий дитячий садок знаходиться всього за 700 метрів від будинку біженців, який також зазнав нападу із застосуванням запальних засобів у п'ятницю ввечері. У будинку проживають біженці різних національностей.

Будинок для біженців також зазнав нападу із застосуванням запальних засобів фото: Bild

Правоохоронці не виключають, що між цими підпалами є звязок.

«Через просторову близькість ми не виключаємо, що між цими двома актами є зв'язок, – сказав BILD представник кримінальної поліції Німеччини Том Бернхардт. – Зараз ми вивчаємо свідчення очевидців, опитуємо місцевих жителів, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі».