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У Лейпцигу невідомі підпалили дитсадок для українських біженців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Лейпцигу невідомі підпалили дитсадок для українських біженців
Напад на садочок стався 27 серпня увечері
фото: Bild

Поліція розслідує напад на дитячий садок

У Лейпцигу в районі Грюнау невідомі намагалися підпалити дитячий садок, де виховувалися діти українських біженців. Про це пише Bild.

Очевидно, палії розлили легкозаймисту рідину, таку як спирт або бензин, біля входу і підпалили її. Проте на дитячий садок Entdeckerland вогонь не перекинувся, лише пошкодив двері.

Постраждалих немає, адже напад стався, коли дитячий садок уже закрився, дітей та педагогів не було у будівлі.

Постраждалий дитячий садок знаходиться всього за 700 метрів від будинку біженців, який також зазнав нападу із застосуванням запальних засобів у п'ятницю ввечері. У будинку проживають біженці різних національностей.

Будинок для біженців також зазнав нападу із застосуванням запальних засобів
Будинок для біженців також зазнав нападу із застосуванням запальних засобів
фото: Bild

Правоохоронці не виключають, що між цими підпалами є звязок.

«Через просторову близькість ми не виключаємо, що між цими двома актами є зв'язок, – сказав BILD представник кримінальної поліції Німеччини Том Бернхардт. – Зараз ми вивчаємо свідчення очевидців, опитуємо місцевих жителів, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі».

Теги: біженці Німеччина пожежа поліція Україна

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