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Нацбанк Польщі вирішив припинити програму для українських біженців

Надія Клочко
glavcom.ua
Нацбанк Польщі вирішив припинити програму для українських біженців
Програмою для обміну гривні на злоті у Польщі скористалося близько 80 тис. українців
фото з відкритих джерел

Угода між національними банками Польщі та України щодо обміну гривні на злоті була укладена наприкінці березня

Національний банк Польщі припиняє програму, за якою громадяни України могли обміняти гривню на злоті по офіційному курсу без комісії у банку PKO Bank Polski. Про це повідомляє інформаційний портал Польщі in Poland.

Програма щодо обміну гривні на злоті буде припинена з 10 вересня. Повідомляється, що останнім часом кількість угод у рамках цієї програми значно зменшилась.

Як відомо, після російської агресії у польських обмінниках гривня значно впала в ціні. За 100 гривень можна було купити лише кілька злотих. Однак наприкінці березня національні банки України та Польщі уклали угоду, відповідно до якої громадяни України могли обміняти на одну особу до 10 тис. гривень на злоті без комісії у всіх відділеннях банку PKO Bank Polski. Після цього Національний банк Польщі продавав куплену гривню Національному банку України за тим самим курсом.

Завдяки цій угоді з 25 березня програмою скористалося близько 80 тис. українців. Усього було обміняно 681 млн грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що біженці з України повинні будуть почати сплачувати податок на дохід фізичних осіб у Польщі після того, як термін їхнього перебування у країні перевищить 183 дні. 

Також повідомлялося, що Польща створила додаткову можливість отримання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією.

Як відомо, Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України. За даними ООН, станом на липень статус тимчасового захисту у цій країні отримали понад 1,2 млн українців. 1 вересня у школи та дитсадки Польщі підуть приблизно 400 тис. українських дітей.

Читайте також: Як за пів року змінилась допомога біженцям? Пряма мова українок із різних країн Європи
Теги: валютні операції Україна біженці Польща

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