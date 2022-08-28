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Британія скасовує компенсацію житла українським біженцям, – ЗМІ

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Британія скасовує компенсацію житла українським біженцям, – ЗМІ
Британія може зупинити програму компенсації житла для українців
Фото з відкритих джерел

Для переселенців з України, які живуть у Великій Британії вже понад пів року, перестане діяти урядова програма «Будинки для українців»

Згідно з умовами програми «Будинки для українців», уряд виплачує 350 фунтів стерлінгів щомісяця власникам будинків, які погодилися прийняти у себе українців, передає The Guardian.

Відтак, уряд країни поки не збирається продовжувати дію програми або оголошувати додаткові заходи підтримки для таких спонсорів.

За даними уряду, за програмою «Будинки для українців», яка працює з березня, у Великій Британії перебувають близько 84 тисячі осіб.

Близько 15-21 тисячі українців можуть позбутися тимчасового притулку до зими.

Частина сімей та організацій, що приймають біженців, повідомляли, що їм потрібна додаткова підтримка від уряду, інакше вони не зможуть приймати людей.

Відомо, що за період з 24 лютого на територію Великої Британії в'їхало понад 100 тисяч українських переселенців. У країні діють дві програми для громадян України.

Нагадаємо, раніше Британія надала статистику: скільки українських біженців вже знайшли роботу.

Також відомо, що українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу.

Крім того, українські біженці можуть брати кредити в банках ЄС.

Теги: Велика Британія біженці

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