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    У світі

    У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)

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    Авто зі снігу продумано до деталей з рельєфним дизайном - У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)
    Авто зі снігу продумано до деталей з рельєфним дизайном
    Фото: Donata Bugienė / Facebook

    На створення екологічно чистої репліки пішло два дні

    Про це повідомляє ресурс Motor.

    Машину зробили в натуральну величину, вона дуже схожа на справжню. Для цього використовували звичайний шпатель і екофарбу. На виготовлення снігової копії подружжю знадобилося два дні.

    На фото видно, що авто зі снігу продумано до деталей з рельєфним дизайном. У машини є колеса, передній спліттер, бампер з вихлопними патрубками.

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    У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)
    У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)
    У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)
    У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)
    У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)
    Фото: Donata Bugienė / Facebook

    Сніговий суперкар червоного кольору з чорним дахом. У авто є навіть знаменита жовта емблема.

    Італійський автомобіль Ferrari LaFerrari коштує від $2,2 млн. Машина випущена всього в 500 примірниках.

    Нагадаємо, у суботу, 13 лютого, в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.

    Теги: машини водій Литва автомобіль Ferrari
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