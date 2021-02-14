У Литві створили снігову копію Ferrari LaFerrari в натуральну величину (фото)
На створення екологічно чистої репліки пішло два дні
Про це повідомляє ресурс Motor.
Машину зробили в натуральну величину, вона дуже схожа на справжню. Для цього використовували звичайний шпатель і екофарбу. На виготовлення снігової копії подружжю знадобилося два дні.
На фото видно, що авто зі снігу продумано до деталей з рельєфним дизайном. У машини є колеса, передній спліттер, бампер з вихлопними патрубками.
Сніговий суперкар червоного кольору з чорним дахом. У авто є навіть знаменита жовта емблема.
Нагадаємо, у суботу, 13 лютого, в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.