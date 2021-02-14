Mercedes відкликає понад 1 млн автомобілів
Відкликанню підлягають машини з 2016 по 2021 рік випуску
Компанія Mercedes-Benz відкликає понад 1,3 мільйона автомобілів через випадки неправильної роботи системи виклику екстрених служб.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву Національного управління безпеки руху на трасах США (NHTSA).
Зазначено, що Mercedes-Benz раніше стало відомо про аварію в Європі, коли автоматична система виклику екстрених служб відправила неправильний сигнал про місцезнаходження автомобіля. Компанія в жовтні 2019 року почала розслідування і виявила інші подібні випадки.
При цьому, за словами представника компанії, в США вони не зафіксовані.
Відкликанню підлягають машини з 2016 по 2021 рік випуску, в тому числі моделі CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC і G. К.
Компанія Daimler Vans також оголосила про відкликання автомобілів Metris 2016-2020 років і Sprinter 2019-2020 років.
Крім того, Mercedes заявила, що повідомить власників авто і безкоштовно оновить програмне забезпечення.
Відгук повинен розпочатися 6 квітня.